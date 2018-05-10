Москва и Минск работают над отменой роуминга в Союзном государстве

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Вопрос отмены роуминга в Союзном государстве прорабатывают в Белоруссии и России, сообщил в четверг белорусский министр связи и информатизации Сергей Попков.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евро
"Есть поручение глав государств. Конкретно два министерства отрабатывают эту задачу… Но надо понимать, что это бизнес, и поэтому работают операторы связи (двух стран – ред.) между собой", — сказал Попков журналистам.
Он отметил, что сотовые операторы двух стран предложили абонентам тарифные планы, которые в значительной мере снизили расходы в роуминге.
В марте 2018 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого разрешения ждать не стоит.