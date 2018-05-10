Москва и Минск работают над отменой роуминга в Союзном государстве

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Вопрос отмены роуминга в Союзном государстве прорабатывают в Белоруссии и России, сообщил в четверг белорусский министр связи и информатизации Сергей Попков.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евро

союзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.

"Есть поручение глав государств. Конкретно два министерства отрабатывают эту задачу… Но надо понимать, что это бизнес, и поэтому работают операторы связи (двух стран – ред.) между собой", — сказал Попков журналистам.

Он отметил, что сотовые операторы двух стран предложили абонентам тарифные планы, которые в значительной мере снизили расходы в роуминге.

В марте 2018 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого разрешения ждать не стоит.