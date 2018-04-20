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Союзное государство

Соглашение России и Белоруссии о признании виз почти готово

20:0020.04.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСканирование отпечатков пальцев в визовом центре. Архивное фотоСканирование отпечатков пальцев в визовом центре. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Белоруссия и РФ вышли на финишную прямую в работе над соглашением о взаимном признании виз, это обеспечат беспрепятственный транзит иностранных болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу в России в нынешнем году, сообщил РИА Новости в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Подготовка соглашения о признании виз обсуждалась представителями двух стран 18-19 апреля в Москве, где прошло заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

"Я хочу сказать, что мы вышли уже на финишную прямую. Российская сторона до следующей недели доработает проект соглашения, нам его пришлет, и мы до конца мая проведем видеоконференцию, чтобы обсудить все аспекты соглашения. Кроме того, будет создана группа экспертов, которые будут обсуждать технические аспекты передачи информации – взаимно с одной и другой стороны", — рассказал Бегун.

Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МВД Белоруссии назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с РФ
По его словам, речь идет об усеченном варианте проекта соглашения, который будет действовать во время ЧМ-2018, но этот документ "содержит основные положения большого соглашения". "Соглашение (усеченное – ред.) не имеет временных рамок, оно будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу большое соглашение", — пояснил собеседник агентства.

Между тем Бегун затруднился ответить на вопрос о том, кто будет подписывать документ от Минска и Москвы. "Этот вопрос пока не обсуждали. Целый ряд мероприятий планируется в преддверии чемпионата мира по футболу — и Высший госсовет, и Совет министров Союзного государства… Кто-то из уполномоченных должностных лиц однозначно подпишет. В крайнем случае, могут кого-то делегировать специально", — предположил начальник департамента.

Национальный аэропорт Минск. Архивное фото
© Flickr / Kirill Afonin
Минск и Москва завершили техническую работу по соглашению о признании виз
Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Ранее Бегун сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Накануне глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич заявил, что техническая работа над документом завершена и, "в принципе, согласование внутригосударственное прошло".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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