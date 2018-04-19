Сирень с малой родины художника Бялыницкого-Бирули высадили в Верхневолжье

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Несколько кустов сирени, привезенной с малой родины известного белорусского и российского живописца конца ХIХ века Витольда Бялыницкого-Бирули, высадили на его даче "Чайка" в Тверской области.

Как передает корреспондент РИА Новости, в церемонии посадки кустарника приняли участие госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота, а также сотрудники белорусских музеев. Рапота и музейщики Белоруссии участвовали в трехдневном экспертно-медийном туре, посвященном творчеству живописца.

В 1912 году художник приобрёл участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля и построил там дом с мастерской. Свою небольшую усадьбу он назвал "Чайка".

Как отметил генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, Бялыницкий-Бируля — уникальный человек, который своим творчеством объединил Россию и Белоруссию.

"Мы привезли с малой родины Бялыницкого-Бирули несколько кустов сирени и посадили ее здесь вместе с российскими коллегами в память о его малой Родине. Тем более президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2018 год годом малой родины, и это глубоко символично", — сказал РИА Новости Прокопцов.

Он сообщил, что что сотрудники белорусской академии наук занимаются выведением в ботаническом саду нового сорта сирени, который будет назван "Художник Витольд Белонинский Бируля".

"К концу года этот новый сорт сирени будет выведен и в следующем году пройдет международную сертификацию. Я думаю, мы в следующем году в рамках 80-летия Национального художественного музея Белоруссии, привезем сюда на дачу "Чайка" в Тверскую область эту уникальную сирень", — отметил Прокопцов.

По словам Рапоты, здесь у дома и его окрестностей особая атмосфера. "Эту атмосферу, как мне кажется, надо сохранить. Самое главное, что здесь есть — это природа, которая вдохновила и Исаака Левитана на написание известной картины "Над вечным покоем". Видимо, здесь есть какая-то аура, которая притягивает творческих людей и продолжает притягивать. Это не только хороший музей, но и прекрасный просветительский культурный центр", — сказал Рапота журналистам.

По его словам, одна из главных задач — сделать более тесными контакты между творческими людьми двух государств, в том числе работниками музеев.

"Чем больше музейные работники будут между собой общаться, тем больше им есть что почерпнуть друг у друга и каждый музей имеет свои уникальные качества и должен их сохранять", — отметил генеральный секретарь.

Организаторами тура выступили Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В рамках тура состоялся круглый стол по теме: "Белыницкий-Бируля — общий культурно-исторический феномен двух народов".