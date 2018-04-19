Минск и Москва завершили техническую работу по соглашению о признании виз

МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Техническая работа над белорусско-российским соглашением о взаимном признании виз завершена, заявил в четверг министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

Подготовка соглашения о признании виз обсуждается представителями двух стран 18-19 апреля в Москве, где проходит заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

"Техническая работа завершена, в принципе, согласование внутригосударственное прошло. Каких-то особых препятствий я в этом не вижу. Вопрос рабочий абсолютно, так что, думаю, решение (подписание – ред.) состоится", — заявил Шуневич журналистам.

При этом глава МВД не уточнил, когда конкретно документ будет подписан. "Трудно сказать, это не от нас зависит, мы технические исполнители", — сказал он.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал РИА Новости, что Белоруссия предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.