МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Создание единого продовольственного рынка Белоруссии и России соответствует целям и задачам Союзного государства, заявил в понедельник в Минске государственный секретарь СГ Григорий Рапота.
"Что касается общего рынка продовольствия… — это полностью вписывается в основные цели и задачи Союзного государства", — сказал Рапота на пресс-конференции.
"Все правовые нормы, которые необходимы для решения этой задачи, уже созданы… Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы поставок сельхозпродукции в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС отработаны регламенты урегулирования споров по качеству продукции. Просто этими инструментами надо умело пользоваться", — добавил госсекретарь.
Дипломат обратил внимание на ситуацию на молочном рынке двух стран. "Наверное, тут есть вопросы во вмешательстве в действия наших сельхозпроизводителей производителей третьих стран. Очень большой импорт жиров растительного происхождения, которые могут представлять угрозу развитию сельского хозяйства России и Белоруссии", — сказал Суриков.
"Надо сесть и обсудить эту тему, наметить пути решения вопроса по доминированию на нашем рынке – России, Белоруссии, евразийском – производителей наших же стран", — призвал он.