Посол в Белоруссии: документ о взаимном признании виз почти готов

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Документ о взаимном признании виз между РФ и Белоруссией имеет высокую степень готовности, его нужно принять до чемпионата мира по футболу в России 2018 года, заявил в понедельник в Минске российский посол Александр Суриков.
"Документ имеет высокую степень готовности, разногласия совершенно небольшие и, наверное, на уровне экспертов в ближайшее время (обсуждение – ред.) будет закончено", — сказал Суриков на пресс-конференции.
По его словам, "задача стоит в любом случае – принятие такого документа до чемпионата мира по футболу".
В конце марта МВД Белоруссии сообщило, что предложило российской стороне "усеченный вариант" соглашения, чтобы он начал действовать до 4 июня 2018 года, когда предполагается масштабный безвизовый режим въезда иностранных болельщиков на ЧМ по футболу в России. Согласно предложению белорусской стороны, к моменту, когда вступит в силу полноценное соглашение о взаимном признании виз, его упрощенный вариант прекратит действовать.