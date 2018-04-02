Посол в Белоруссии: документ о взаимном признании виз почти готов

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Документ о взаимном признании виз между РФ и Белоруссией имеет высокую степень готовности, его нужно принять до чемпионата мира по футболу в России 2018 года, заявил в понедельник в Минске российский посол Александр Суриков.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Посол РФ в Минске Александр Суриков ранее сообщал, что считает возможным принятие соглашения примерно в апреле-мае этого года. В марте госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что надеется на разрешение вопроса с подписанием соглашения о взаимном признании виз в течение одного-полутора месяцев.

"Документ имеет высокую степень готовности, разногласия совершенно небольшие и, наверное, на уровне экспертов в ближайшее время (обсуждение – ред.) будет закончено", — сказал Суриков на пресс-конференции.

По его словам, "задача стоит в любом случае – принятие такого документа до чемпионата мира по футболу".

В свою очередь госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил журналистам в Минске, что в настоящее время стороны ведут интенсивные консультации по проекту соглашения. "Отрабатывается текст этого соглашения… Осталось 2-3 вопроса, требующих дополнительного согласования", — добавил он. При этом Рапота затруднился спрогнозировать, когда именно обсуждение данного вопроса завершится.

В конце марта МВД Белоруссии сообщило, что предложило российской стороне "усеченный вариант" соглашения, чтобы он начал действовать до 4 июня 2018 года, когда предполагается масштабный безвизовый режим въезда иностранных болельщиков на ЧМ по футболу в России. Согласно предложению белорусской стороны, к моменту, когда вступит в силу полноценное соглашение о взаимном признании виз, его упрощенный вариант прекратит действовать.