Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии и отметил работу по координации внешней и оборонной политики двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России, в этой связи, особо отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи", — говорится в сообщении.