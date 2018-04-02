Лукашенко призвал соблюдать договоренности в рамках Союзного государства

МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об огромном потенциале белорусско-российского сотрудничества и призвал неукоснительно соблюдать договоренности.

В обращении к белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов Белоруссии и России Лукашенко отметил, что союзнические отношения между двумя странами способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан.

"На международной арене мы выступаем консолидированно, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности. Последовательно и результативно укрепляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз", — приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

Глава белорусского государства убежден, что сотрудничество Белоруссии и России обладает огромным потенциалом. "Чтобы реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие", — подчеркнул Лукашенко.

Приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства он назвал инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во все сферы жизни. "С их помощью возможно уверенное построение высокотехнологичной экономики и информационного общества… От эффективности совместных действий во многом зависят авторитет и позиции Белоруссии и России в мировом сообществе, конкурентоспособность наших стран и — что самое главное — благополучие граждан", — говорится в обращении.

"Союзное государство — это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии. Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории", — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, День единения народов Белоруссии и России — это "знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество". "Каждый день мы совместно работаем для достижения главной цели интеграции — улучшения жизни людей за счет успешного социально-экономического развития Белоруссии и России", — отметил Лукашенко.