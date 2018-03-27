МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Союзное государство организует конкурс для молодых экспертов-международников, в котором смогут принять участие студенты и ученые из России и Белоруссии не старше 35 лет, сообщил РИА Новости Директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

"В этом году мы объявили конкурс молодых экспертов. Это проект организован Институтом Европы РАН, Белорусским государственным университетом, Российско-белорусским экспертным клубом и информационно-аналитическим изданием "Евразия.Эксперт" при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Финал этого конкурса пройдет в Москве в июле. Кроме того, финалисты конкурса будут приглашены на летнюю школу в Институт Европы РАН. Одним из ключевых мероприятий конкурса и летней школы станет церемония награждения победителей в дебютной и основной номинациях", — сказал Громыко, выступая на международной конференции "Молодежная политика в Союзном государстве Беларуси и России: приоритетные направления развития".

По его словам, победители конкурса получат призы и право публикации статей в международных научных журналах.

Громыко уточнил, что конкурсные работы должны быть посвящены исследованиям Союзного государства, белорусско-российских отношений и интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием России и Белоруссии и раскрывать заявленные темы с точки зрения политологии, экономики, социологии, истории, философии.

Принявший участие в конференции заместитель председателя Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько сообщил, что в этом году в Белоруссии вновь пройдет ежегодный конкурс работ молодых журналистов "Золотое перо Белой Руси".

"Интеграции молодежи стран Союзного государства могут помочь поиск новых интересных форм работы. Сегодня мы активизируем работу в социальных сетях. На базе нашего общественного объединения мы создаем экспертные группы по различным направлениям. У нас есть группа молодых экспертов, которая будет заниматься аналитикой в системе права двух государств", — сказал Шатько.

Еще один участник конференции, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Денис Фомин-Нилов отметил, что "сухие" цифры статистики не всегда отражают степень тесноты взаимоотношений между молодыми людьми России и Белоруссии.

"Мы сейчас отмечаем 20-летие Союзного государства, и нам кажется, что важно было бы осмыслить исторический опыт Союзного государства, а также исторический опыт совместных достижений наших народов. У нас есть предложение подготовить специальный курс с учебным пособием по истории Союзного государства с отсылкой к совместным достижениям и осветить трудные моменты, которые кажутся стороннему наблюдателю некими точками конфликтности", — сказал Фомин-Нилов.

Он добавил, что летом этого года ГАУГН и Белорусский государственный университет планируют создать совместную магистратуру по международным отношениям и миграционным процессам Союзного государства, что, как рассчитывает ректор ГАУГН, позволит усилить кадровый экспертно-аналитический потенциал, которого "на сегодняшний день нам не очень хватает".