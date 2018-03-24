Главы МИД России и Белоруссии обсудили работу на международной арене

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщил сайт МИД РФ.
Как отмечается в сообщении на сайте МИД Белоруссии, руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили также графики двусторонних контактов на разных уровнях и проведение в Минске 6 апреля очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Кроме того, Макей и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.