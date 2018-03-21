МВД Белоруссии назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с РФ

МИНСК, 21 мар — РИА Новости. Проект усеченного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.

"Усеченный вариант белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня", — говорится в сообщении.

Поясняется, что "для беспрепятственного транзита болельщиков на Чемпионат мира по футболу (в России — ред.) подготовлен проект усеченного соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов".

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, по соглашению о взаимном признании виз у сторон сохраняется "еще целый ряд взаимных неурегулированных вопросов".

"Этот проект (усеченный – ред.)… подготовлен, согласован всеми заинтересованными госорганами и направлен для рассмотрения российской стороне. Есть ожидание, что в ближайшее время мы проведем раунд или несколько раундов консультаций по данному проекту соглашения и все-таки оно вступит в силу до 4 июня 2018 года, когда предполагается масштабный безвизовый режим въезда иностранных болельщиков на ЧМ по футболу", — сказал Бегун. Его видеокомментарий опубликован на сайте МВД республики.

Бегун также пояснил, что к моменту, когда вступит в силу полноценное соглашение о взаимном признании виз, его упрощенный вариант прекратит действовать.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. В понедельник Бегун сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу.