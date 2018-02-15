Эксперты из Белоруссии и России обсудят проект соглашения о признании виз

МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Эксперты из Белоруссии и РФ обсуждают в четверг в Минске проект соглашения о взаимном признании виз, сообщил пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

"Переговоры экспертов идут в Минске в настоящее время. Работа продолжается", — сказал Мирончик журналистам.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.

В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Кроме того, МИД Белоруссии передал РФ обновленные предложения по проекту соглашения о взаимном признании виз.

Посол РФ в Минске Александр Суриков считает возможным принятие соглашение о признании виз примерно в апреле-мае этого года.