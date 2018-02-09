Белоруссия намерена увеличить срок безвизового пребывания до десяти дней

МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Белоруссия намерена летом увеличить с пяти до десяти дней срок безвизового пребывания для въезжающих через аэропорт Минска, заявил в пятницу вице-премьер Анатолий Калинин.

"Есть поручение МИД в течение этого года, наверное, июль-август, до 10 дней (при въезде — ред.) через национальный аэропорт Минска (увеличить пребывание — ред.)", — сказал Калинин на коллегии министерства транспорта и коммуникаций.

Вице-премьер также поручил национальному аэропорту Минска и авиакомпании "Белавиа" поработать над созданием условий, чтобы обеспечить комфортное пребывание гостей в стране.

Власти Белоруссии проводят политику по облегчению въезда иностранных туристов в страну. Так, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства ЕС, прибывающих в Белоруссию через национальный аэропорт Минска. Кроме того, с 1 января для иностранных граждан до десяти дней увеличен срок безвизового пребывания в отдельных районах Брестской и Гродненской областей страны (Беловежская пуща, Августовский канал и территория рядом с ними).