Российский посол упрекнул Минск за барьеры в рамках ЕАЭС

МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Посол России в Минске Александр Суриков считает, что Белоруссия должна "послужить примером" всем странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по снятию торговых барьеров.
"Наверное, Белоруссия должна быть здесь главным застрельщиком отмены всяких ограничений и барьеров, потому что она единственная практически экспортоориентированная страна из "пятерки" и кровно заинтересована, чтобы ее производство распространялось без всяких ограничений со стороны партнеров по этому союзу на всем рынке, 182 миллиона населения. Иногда даже, может быть, в ущерб своему рынку в 10 миллионов", — сказал дипломат на пресс-конференции в среду.
"Мы ждем этой инициативы от Белоруссии, когда она пойдет на снятие всех барьеров, послужит нам всем примером", — заявил Суриков.
Посол также уточнил, что речь идет о жестких конкурсных условиях, введенных белорусской стороной, дополнительных лицензиях и нормах, в том числе санитарно-гигиенических. "Должны быть единые правила единого экономического союза, а когда отдельная страна вводит дополнительные требования – это препятствие", — уверен дипломат.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.