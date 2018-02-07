Российский посол упрекнул Минск за барьеры в рамках ЕАЭС

МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Посол России в Минске Александр Суриков считает, что Белоруссия должна "послужить примером" всем странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по снятию торговых барьеров.

Как отметил Суриков, на сегодня главным недостатком ЕАЭС является наличие барьеров, создаваемых отдельными странами, для "предпочтения развития своей промышленности, сельского хозяйства".

"Наверное, Белоруссия должна быть здесь главным застрельщиком отмены всяких ограничений и барьеров, потому что она единственная практически экспортоориентированная страна из "пятерки" и кровно заинтересована, чтобы ее производство распространялось без всяких ограничений со стороны партнеров по этому союзу на всем рынке, 182 миллиона населения. Иногда даже, может быть, в ущерб своему рынку в 10 миллионов", — сказал дипломат на пресс-конференции в среду.

"Мы ждем этой инициативы от Белоруссии, когда она пойдет на снятие всех барьеров, послужит нам всем примером", — заявил Суриков.

Посол также уточнил, что речь идет о жестких конкурсных условиях, введенных белорусской стороной, дополнительных лицензиях и нормах, в том числе санитарно-гигиенических. "Должны быть единые правила единого экономического союза, а когда отдельная страна вводит дополнительные требования – это препятствие", — уверен дипломат.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.