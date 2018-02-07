Договор о Союзном государстве нуждается в актуализации, заявил посол России

МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России нуждается в актуализации, планируется выработать предложения по внесению поправок в него, заявил в среду посол России в Минске Александр Суриков.

"Но сегодня он (договор — ред.) уже требует актуализации и внесения поправок с учетом создания ЕАЭС. Стоит задача актуализации положений договора о создании Союзного государства и приведения их в соответствие в существующей реальностью и правами человека", — сказал посол на пресс-конференции.

Суриков напомнил, что в конце 2017 года в Брянске прошли парламентские слушания в рамках сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, где "многие выступающие и с российской, и с белорусской стороны высказались в пользу проведения анализа эффективности союзного договора, инвентаризации достигнутого и упущенного".

"На их основе планируется выработать предложения по внесению актуальных поправок в действующий документ… В этом направлении сейчас работают парламенты обеих стран, Постоянный комитет Союзного государства и в рамках своей компетенции – посольства Белоруссии и Российской Федерации", — сказал он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.