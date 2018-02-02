МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Вячеслав Качура освобожден из плена в Ливии и уже направляется в Минск, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"После долгих переговоров нам удалось добиться освобождения Вячеслава Качуры, который находился в заключении в Ливии на протяжении последних шести с половиной лет", — сказал Деньгов.
Глава российской контактной группы сообщил также, что Качура, несмотря на почти 7 лет плена, чувствует себя хорошо.
"В результате дипломатических усилий удалось добиться перевода Вячеслава Качуры в тюрьму в городе Триполи, где он содержался в нормальных условиях, и где его жизни и здоровью ничего не угрожало", — отметил Деньгов