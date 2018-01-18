Минск и Москва в 2017 году выделили 2 млрд рублей на союзные программы

МИНСК, 18 янв – РИА Новости. На реализацию союзных программ Белоруссии и России в области обороны, безопасности и военно-технического сотрудничества в 2017 году было направлено 2,17 миллиарда российских рублей, сообщил в четверг в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В Национальной академии наук Белоруссии проходит совещание с представителями государственных заказчиков программ Союзного государства от Белоруссии в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности. Запланировано подвести предварительные итоги их реализации в 2017 году, рассмотреть вопросы подготовки проектов концепций новых программ. В повестку дня вынесено более 20 вопросов.

"В прошлом году потрачено на программы, которые сегодня обсуждаются, 2,17 миллиарда российских рублей", — сказал Рапота журналистам.

По его словам, в 2017 году реализовывалось шесть программ в названной сфере, из которых одна ("Мониторинг СГ" — разработка космических и наземных средств обеспечения информацией дистанционного зондирования Земли) уже завершена, а пять будут продолжены и в этом году.

Рапота отметил, что в конце прошлого года утверждены две новые программы – по совершенствованию военной и пограничной инфраструктуры. "Эти программы являются продолжением уже реализуемых работ", — подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что сегодняшнее обсуждение союзных программ в оборонной и военно-технической сфере не связано с текущей геополитической ситуацией. "У нас есть сложившаяся, оправдавшая себя практика работы по реализации программ Союзного государства, результатом которой является инновационная продукция… По этому пути мы идем вне зависимости от геополитических условий… Какого-то всплеска или крена в связи с геополитическими условиями в этих программах нет", — сказал он.

Рапота сообщил, что в целом в 2018 году на реализацию 11 утвержденных союзных программ предусмотрено выделение более 3 миллиардов российских рублей. "Двенадцатая (программа – ред.) – на выходе. Соответственно, сумма (выделяемых средств – ред.) увеличится", — добавил он.