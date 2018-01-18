Минск передал Москве обновленные предложения по взаимному признанию виз

МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Белоруссия передала России обновленные предложения по проекту соглашения о взаимном признании виз, сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Буквально больше часа назад в Москве в МИД России состоялась встреча, в ходе которой мы передали российским коллегам обновленный проект соглашения и предложили в самое ближайшее время провести в Минске очередную встречу на экспертном уровне. Надеюсь, что она скоро состоится", — сказал Мирончик журналистам.