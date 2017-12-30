Путин в поздравлении Лукашенко призвал укреплять связи между странами

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко выразил убежденность в укреплении интеграционных связей в рамках Союзного государства и ЕАЭС, эффективной координации в СНГ и ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля.

"В адресованном президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко поздравлении Владимир Путин… выразил убежденность в том, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки, Российская Федерация и Республика Беларусь будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин в поздравлении подчеркнул, что, отмечая в уходящем году 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией, удалось в очередной раз убедиться в том, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.