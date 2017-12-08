Россия предложила Белоруссии обмен данными о гражданах, кому запрещен въезд

ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. МВД РФ обратилось к белорусскому ведомству с предложением установить закрытый канал связи для обмена информацией о лицах, которые находятся в розыске или совершили другие преступления и которым запрещён выезд из РФ или Белоруссии, такая связь может заработать уже к марту 2018 года, заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой на заседании Совмина Союзного государства.

"До марта месяца этот канал будут установлен, по нему мы будем обмениваться всей интересующей нас информацией", — сказал Гороовой.

Заседание Совета министров Союзного государства проходит в Гомеле в пятницу, на заседании присутствуют премьер-министра РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков. Среди подписанных документов — протокол между МВД РФ и МВД Белоруссии о порядке обмена сведениями о гражданах обеих стран, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

Как отметил Горовой, неперекрытыми канала выезда из РФ в Белоруссию и обратно, "к сожалению,… пользуется большое количество людей, в отношении которых ограничен въезд, начиная с алиментщиков и заканчивая подписками о невыезде и находящимся в розыске". Это многолетний канал, добавил он.

"Мы просто эту тему не поднимали не только в связи с принятием указов республики Беларусь по открытию 80 государствам пятидневного въезда, это нужно было сделать уже давно, здесь, возможно, и наши недоработки", — отметил замглавы МВД РФ.