Медведев призвал эффективнее тратить бюджет Союзного государства

ГОМЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Профицит бюджета Союзного государства России и Белоруссии должен расходоваться лучше, заявил в пятницу российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

"На что нужно обратить дополнительное внимание — тот профицит, который существует, и неизрасходованная часть этого бюджета должна расходоваться лучше, в этом нет никаких сомнений, в том числе на достижение тех целей, которые носят первоочередное значение для граждан Союзного государства", — сказал Медведев журналистам по итогам заседания Совмина в Гомеле.

"Мы одобрили бюджет… Доходная часть его составляет почти 7 миллиардов рублей российских, а расходная — порядка 5 миллиардов.

По его словам, эти деньги будут направлены на фундаментальные исследования, развитие промышленности, энергетики.