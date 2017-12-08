ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия договорятся в ближайшее время о безвизовом въезде в Союзное государство, особенно это актуально в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В ближайшем будущем мы рассчитываем на то, что нам удастся договориться о взаимном признании виз и регулировать другие вопросы въезда на территорию Союзного государства иностранных граждан, лиц без гражданства. Это важно… в контексте предстоящих международных событий в нашей стране, таких как чемпионата мира по футболу", — сказал Медведев в ходе заседания Совмина Союзного государства в Гомеле.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.