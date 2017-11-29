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Союзное государство

Белорусские синоптики смогут пользоваться суперкомпьютером Росгидромета

17:4729.11.2017
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© Fotolia / James MattilСнегопад. Архивное фотоСнегопад. Архивное фото
© Fotolia / James Mattil

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Улучшить качество прогнозирования погоды рассчитывают после получения нового супермощного компьютера в рамках проекта Росгидромет-2, рассказал во время экспертно-медийного семинара "Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности в Союзном государстве, сотрудничество Беларуси и России в природоохранной сфере" заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ" Геннадий Елисеев.

Российский проект финансирует Всемирный банк реконструкции и развития, однако четвертая союзная научно-техническая программа по гидрометеорологии предполагает взаимодействие гидрометеослужб России и Беларуси и обмен информацией.

"Новый компьютер позволит нам ввести в эксплуатацию наиболее современные прогностические модели атмосферы, которые будут охватывать в том числе территорию Республики Беларусь, что мы делаем по программе Союзного государства. Будет повышено пространственное разрешение моделей. И мы надеемся, что качество прогнозирования улучшиться на 1-2%. А больше не обессудьте. Если удается спрогнозировать опасное явление, это уже может дорого стоить", — рассказал Елисеев, его слова приводит Sputnik.

Кроме того, по его словам, в рамках программы Союзного государства новые прогностические модели могут быть внедрены и Беларуси. Просчитываться они могут в том числе и на российских вычислительных ресурсах. "Мы будем использовать наш потенциал для обеспечения качественной продукцией коллег из РБ в качестве обмена", — пообещал Елисеев.

У кого прогнозы точнее

В ходе семинара белорусским синоптикам напомнили о недовольстве президента страны Александра Лукашенко неточными прогнозами погоды. "Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали", говорил Лукашенко в середине сентября. Спустя несколько дней после резких слов президента работы лишился начальник службы метеопрогнозов Белгидромета.

"Так почему, как говорит президент, наш Гидрометцентр делает столько ошибок? О российском так не говорят", — задал вопрос в ходе семинара член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Улахович.

Представитель Росгидромета поспешил успокоить белорусского депутата. Российских синоптиков тоже критикуют.

Снег в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"У нас примерно одинаковая точность прогнозирования, а то, что нас не ругают… Еще как ругают. Последнее события — ураган в Москве 29 мая 2017 года, когда погибли 17 человек. Нас заслушивали и в Совете Федерации, и в Прокуратуре. А что касается точности прогнозирования, то это очень сложная проблема. Никто не знает, что надо сделать, чтобы получить 99-100% прогнозирования. Их, конечно, хотелось бы иметь. Но этого никогда не будет — от слова совсем", — заметил Елисеев.

Он напомнил, что, несмотря на желание обывателя и власти получить абсолютно точный прогноз, это невозможно. Потому что предсказать будущее не может ни природа, ни Господь Бог.

"А что же вы спрашиваете с нас? Идут процессы. В математическом смысле размерность этой задачи определяется миллионом параметров, которые взаимодействуют друг с другом. Как они взаимодействуют, как это сложиться? Это вариативно и имеет только вероятностный характер", — заметил Елисеев.

На сегодняшний день и в Беларуси, и в России точность краткосрочных прогнозов составляет 94-95%. И чтобы увеличить точность хотя бы на процент нужны многомиллионные вложения и, что не менее важно, кадры.

Возьмите деньги

О нехватке кадров говорили представители и российского, и белорусского гидрометов. Возрастные специалисты уходят. А молодежь не спешит занять их места. Уходят десятки, а приходят единицы, признался Елисеев. Тем не менее, общими усилиями эту проблему также пытаются решить.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Белорусы в рамках Союзной программы стажируются в российских научных центрах, а в ближайшее время поедут перенимать опыт в метеослужбы Франции, Польши и Южной Кореи, рассказала в ходе семинара первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина.

В Беларуси разработана собственная стратегия развития метеослужбы. Она включает в себя 4 направления. Помимо подготовки кадров, это еще и развитие науки, разработка собственных методик, техническая модернизация, а также ритмичность государственного финансирования.

"Не должно быть так: где-то один ураган прошел, ай-ай-ай, службу разогнали. Новую набрали, и все у нас стало замечательно. Надо понимать значение и вклад этой службы в функционирование всех отраслей экономики. Особенно в нашей стране, которая много поставила на развитие агропромышленного комплекса. Надо понимать, что здесь как в армии: не кормишь свою службу, будешь кормить чужую. А в худшем случае будет как в анекдоте: разгоним свою и будем смотреть погоду в интернете. Это не выход", — заявила Малкина.

Она подчеркнула, что экономить на этом направлении нельзя. "Поэтому важно, чтобы служба развивалась и крепла, в том числе сохраняла и накапливала кадровый потенциал. И тогда мы можем выходить на те дополнительные процент-полтора в точности прогнозов, о котором говорят коллеги", — заключила Малкина.

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