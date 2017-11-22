Легкий: необходимо социсследование о молодежи в Союзном государстве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Необходимо провести глубокое социологические исследование в рамках Союзного государства на тему отношения молодёжи обеих стран друг к другу и, соответственно, к перспективам союзного строительства, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий.

"Для меня маркером является отношение белорусов и россиян друг к другу на социальном срезе молодежи. Людей старшего поколения не надо агитировать за белоруско-российские отношения. Самое главное — молодежь. И здесь вопрос тонкий, поэтому нам может помочь методика социологических опросов, которые позволяют нам переводить в некий цифровой вид состояние наших отношений", — сказал Легкий в кулуарах форума "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его мнению, в подобном исследовании важно выявить не только высказанное мнение, но и настроения молодежи.

"Эта тема для серьезного глубокого социологического исследования в рамках Союзного государства. Немного не хватает этих вещей. Можно на научно-исследовательском уровне в рамках Союзного государства провести такую работу, посвященную социологии отношений белорусов к россиянам, россиян к белорусам, сфокусировавшись на группе молодежи", — добавил Легкий.

При этом, по его словам, важно понять "насколько глубоко эта молодежь знает друг друга и доверяет друг другу".

"Важно, чтобы белорусы и россияне выстраивали друг с другом глубокие личные отношения, и через много лет это сыграет большую позитивную роль. Эти молодые люди будут определять политику Союзного государства в будущем. Что будет через 20-30 лет, какое Союзное государство будет у нас — об этом надо задумываться. Меня не может не волновать то, что сегодня все больше молодых людей, как мне кажется, лучше знают Германию, Францию, Великобританию, США, нежели Беларусь", — заключил Легкий.