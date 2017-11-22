Швыдкой: в Союзном государстве нужно создавать проекты для молодежи

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В рамках Союзного государства необходимо создать ряд амбициозных проектов, которые были бы интересны молодежи, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Швыдкой принял участие в открытии Гуманитарного форума "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", который проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Нужно создать ряд проектов, которые были бы интересны молодежи. Самое главное — это соединение молодых людей, которые делают совместные проекты. У нас (у России и Белоруссии) очень много действительно общих проектов, в том числе, и в науке. Нужны большие амбициозные проекты, чтобы молодежь работала друг с другом и никуда не уезжала за рубеж", — сказал Швыдкой РИА Новости в кулуарах российско-белорусского форума.
По его мнению, для создания таких проектов потребуется, в частности, активизировать усилия академий наук и образовательных институтов двух стран. В частности, надо сделать все возможное, чтобы молодой ученый из России мог легко работать в Белоруссии, и наоборот, отметил Швыдкой.