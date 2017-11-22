Научно-техническое сотрудничество станет ключевой темой для СГ в 2018 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Научно-техническое сотрудничество станет одним из ключевых направлений в работе Союзного государства в 2018 году в рамках бюджетной политики следующего года, также в числе приоритетов — создание равных конкурентных условий для предприятий России и Белоруссии, сообщил РИА Новости Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Госсекретарь добавил, что в 2018 году должно сохраниться финансирование культурных программ, которые традиционно реализуются Союзным государством.
По его ловам, проект бюджета планируется обсудить на Совете министров Союзного государства 8 декабря в Гомеле. "Я уверен, что он будет не меньше прошлогоднего и бюджета этого года", — добавил Рапота.