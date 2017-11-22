Посол Белоруссии в РФ предложил создать единую систему инфопространства СГ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко предложил создать единую систему информационного пространства Союзного государства с общими подходами к обработке и использованию данных.

"Необходимо создание единой большой системы информационного пространства Союзного государства с общими подходами к накоплению, использованию и защите информации. Информационные ресурсы должны быть интегрированы в одно общее виртуальное пространство", — заявил Петришенко на экспертно-медийном форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", организованном в МИА "Россия сегодня".

По словам посла, Белоруссия активно развивает цифровую экономику, строит информационное общество, "активно развивается цифровая повестка дня в рамках ЕАЭС там, где представлены и активную роль играют Белоруссия и Россия". Также он указал, что в Белоруссии существует электронная база данных, активно осуществляется перевод архивов в цифровой формат.

"Поэтому мне кажется, что все сферы гуманитарного сотрудничества, которые есть, должны идти в ногу со временем, и нам надо всю цифровую повестку дня включать и в гуманитарную составляющую", — сказал Петришенко.