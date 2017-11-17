Москва и Минск могут подписать соглашение о признании виз 8 декабря

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что не исключает возможность подписания белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз на заседании союзного Совмина в Гомеле 8 декабря 2017 года.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Планируется, что соглашение будет подписано в этом году. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.

"Есть поручение президентов двух стран подписать данный документ до конца года. Если МИД двух стран подготовят к заседанию Совмина документ, то он будет подписан в Гомеле", — цитирует в пятницу Рапоту агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, если документ не будет готов к 8 декабря, то он будет подписан на другой встрече до конца года.

Госсекретарь отметил, что степень готовности данного документа "достаточно высокая", но есть нюансы, которые еще нужно согласовать. "Есть понимание сторон, что нужно подписывать документ, и не только потому, что это поручение президентов, но это важно для комфортного сосуществования", — сказал Рапота.

Касаясь повестки предстоящего заседания, он отметил, что "большая тема – бюджет Союзного государства, это дежурный вопрос конца года, когда бюджет должен быть утвержден".

"Также будут рассматриваться торговые балансы, вопросы создания равных условий конкурирования, союзные программы. Будут рассматриваться вопросы, связанные с участием сторон в межрегиональном форуме в рамках Союзного государства. Выносятся также вопросы культурологические", – заключил он.