В Союзное государство запретили въезд 500 иностранцам за девять месяцев

МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Около 500 нарушителей безвизового режима в Белоруссии внесли за девять месяцев в список лиц, въезд которых в белорусско-российское Союзное государство запрещен или нежелателен, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию. Ранее в Белоруссии не исключали, что срок безвизового пребывания может быть увеличен.

В сообщении пресс-службы говорится, что совместно с коллегами из России налажено эффективное взаимодействие и контроль в отношении лиц, которые прибывают на территорию Белоруссии в рамках пятидневного безвизового режима через аэропорт Минска. Подчеркивается, что нарушители включаются в список лиц, въезд которых на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен.

"По итогам девяти месяцев 2017 года в этот список нами включено более 500 таких иностранных граждан", — приводятся в сообщении слова начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна.

Он отметил, что "в адрес МВД Белоруссии от российских коллег информации с конкретными примерами о проблемных вопросах в рассматриваемой сфере не поступало". "Нет ни одного случая реадмиссии из Российской Федерации нарушителей миграционного законодательства, которые прибыли на территорию нашей страны в рамках безвизового режима въезда", – отметил Бегун.

Ранее в пятницу первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что в связи с проведением в России летом 2018 года чемпионата мира по футболу временные пограничные посты могут появиться на границе России с Белоруссией, если стороны не унифицируют миграционное законодательство. Он также заявил, что наркотрафик через российско-белорусскую границу увеличился кратно после либерализации визового режима в Белоруссии.