Журналисты из России и Белоруссии совершат "путешествие в революцию"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "Проект-2017. Путешествие в революцию" — под таким названием 25-26 октября в Санкт-Петербурге пройдет экспертно-медийный тур с участием журналистов России и Белоруссии, организованный Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Вместе с журналистами в северную столицу приедут белорусские эксперты — ведущие научные сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси.

Планируется, что они встретятся с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, обменяются мнениями и оценками последствий революции 1917 года.

Всех участников экспертно-медийного тура ожидает большая программа в Эрмитаже. Они одними из первых увидят выставки "Печать и революция. Издания 1917 — 1922 гг. в фондах Государственного Эрмитажа", "Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь", открытие которых состоится 25 октября. Специально для них будет проведен пресс-показ других культурно-исторических проектов музея, подготовленных к 100-летию Октября. Также состоится пресс-конференция Михаила Пиотровского.

Не менее насыщенным будет и второй день тура. 26 октября журналисты и эксперты побывают на легендарном крейсере "Аврора", где их встретит командир корабля Артем Знаменщиков. Разговор в кают-компании поможет развеять расхожие мифы об "Авроре", узнать подробности прошлой и настоящей судьбы корабля.

Маршрут тура проляжет также через Юсуповский дворец — участники пресс-тура смогут попасть в одно из самых красивых и мистических мест Санкт-Петербурга, вошедшее в историю как место убийства Григория Распутина.

"Цель медийного мероприятия — предоставить журналистам и экспертам возможность побывать в "колыбели" великого мирового потрясения, переосмыслить его последствия, которые продолжают сказываться и в наши дни. Уверен, эта тема, эмоции и выводы, которые передадут участники пресс-тура в своих публикациях, заинтересуют многих в Союзном государстве", — сообщил РИА Новости заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Денис Безруков.