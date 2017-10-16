От монастырей до литейного завода: поездка союзных СМИ на Волгодчину

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Свыше 20 представителей ведущих российских и белорусских изданий, а также СМИ Союзного государства принимала Вологодская область в рамках пресс-тура "Вологодская земля — крупнейший машиностроительный кластер России и Беларуси". Поездку журналистов организовали Постоянный Комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Ключевым событием пресс-тура стало участие журналистов в церемонии запуска нового конвейера по сборке тракторов "Беларус" на Череповецком литейно-механическом заводе. Предприятие сотрудничает с белорусскими коллегами — Минским тракторным заводом и выпускает продукцию по их технологиям. Фактически этот запуск дал старт новому крупному проекту Союзного государства — российско-белорусскому машиностроительному кластеру.

На торжественном открытии присутствовали директор Череповецкого завода Владимир Боглаев, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой, заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников, директор департамента российского акционерного общества "Росагролизинг" Александр Коваленко и заместитель губернатора Вологодской области Алексей Кожевников.

Как отметил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, пример сотрудничества двух заводов важен в межгосударственных масштабах.

"В рамках Союзного государства реализуется не так много крупных промышленных проектов. Производство сельхозтехники по технологиям Беларуси на Череповецком заводе — счастливое исключение. Тысяча семьсот тракторов, которые выпускает ЧЛМЗ в год, — это 30% от общего объема выпуска аналогичных продуктов на территории Российской Федерации. В будущем Череповецкий завод планирует достичь планки в 3-4 тысячи единиц в год. Очень хотелось бы, чтобы и другие регионы Российской Федерации последовали за Вологодской областью", — сказал он.

За четыре дня журналисты побывали в трех городах области — Кириллове, Череповце и Вологде. Представители СМИ встретились с губернатором Олегом Кувшинниковым, с исполняющим обязанности мэра Вологды Сергеем Воропановым и начальником департамента культуры и туризма Вологодской области Владимиром Осиповским. Состоялось знакомство с историческим наследием Вологодчины: журналистам провели экскурсии по двум монастырям XIV века — Кирилло-Белозерскому и Ферапонтову, а также Музею кружев, архитектурно-этнографическому музею "Семенково" и другим знаковым местам региона.

"Впервые в нашей области "высадился" такой российско-белорусский десант журналистов. Уверен, пресс-тур полезен не только его участникам — в своих репортажах и видеосюжетах об увиденном они расскажут много нового о Вологодчине как российской, так и белорусской публике", — прокомментировал итоги поездки директор Вологодского бизнес-инкубатора и руководитель проекта "Российско-белорусский машиностроительный кластер на Вологодчине" Михаил Климонов.