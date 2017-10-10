РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Союзное государство

Павел Легкий: Союзному государству нужно выходить на рынки третьих стран

15:1210.10.2017
0130
© Фото : из личного архива Павла ЛегкогоПавел Легкий. Архивное фотоПавел Легкий. Архивное фото
© Фото : из личного архива Павла Легкого

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Союзное государство должно выходить на экспортные рынки третьих стран с совместной российско-белорусской продукцией, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий.

В деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в России 9 октября состоялось заседание российско-белорусского экспертного клуба. Главной темой обсуждения стал выход на экспортные рынки как ресурс новой индустриализации двух стран.

Представители МИД, Евразийской экономической комиссии, ведущие эксперты, экономисты и политологи из Белоруссии и России обсудили возможности стимулирования высокотехнологичного экспорта, вопрос о том, может ли Союзное государство стать "пилотным проектом" для новой индустриализации в Евразийском экономическом союзе.

"Нам давно пора широко выходить на экспортные рынки третьих стран с совместным продуктом. Мы производим совместные товары, вместе формируем определенные услуги, но этого мало. Потенциал для этого есть, и достаточно большой. Сегодня стоит следующая задача: то, что у нас наработано в рамках Союзного государства, в том числе, в рамках промышленной кооперации необходимо активизировать, расширить, увеличить объемы и активнее работать на рынках третьих стран", — считает Легкий.

Он подчеркнул, что в рамках Союзного государства работают немало совместных программ в самых разных отраслях, и все их объединяет одно — ориентация на производство высокотехнологичного наукоемкого продукта. В частности, отметил он, есть хорошие наработки в создании лазерной техники, вычислительных аппаратно-программных комплексов, оптики, в машиностроении.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме регионов России и Беларуси
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, когда страны СГ смогут конкурировать на мировом рынке
"Формат Союзного государства отлично "заточен" для получения синергетического эффекта от сотрудничества двух — белорусской и российской — экономик. Наши возможности по созданию совместного экспортного продукта значительно расширяются и надо этим воспользоваться. Нельзя упустить те возможности, которые предлагает конъюнктура мирового рынка. Нам есть куда выходить, есть где работать — рынки Африки, Южной Америки, арабского мира, и вовсе не обязательно рваться на европейский рынок, хотя и там нам есть что предложить. Поле деятельности очень большое, поэтому правильно, что эксперты поднимают эти темы и стараются стать катализатором этих процессов", — отметил Легкий.

Директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Рекеда в ходе дискуссии отметил, что один из наиболее успешных союзных проектов — это строящаяся белорусская атомная электростанция.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Путин: в развитии СГ уделят внимание созданию равных условий для бизнеса
"Наверное, ее успешность и перспективность обуславливает такое информационное внешнее давление на этот проект, прежде всего, со стороны Литвы. Потому что, если этот проект будет успешно завершен, а скорее всего так и произойдет, это изменит энергетический баланс в целом в регионе и откроет новые технологические возможности, причем не только для России и Беларуси, но и для той же Прибалтики, которая сопротивляется этому строительству, а на самом деле могла бы прагматично использовать эту возможность. Насколько нам известно, Беларусь не против поставлять в будущем электроэнергию и в эти республики", — сказал Рекеда.

В свою очередь, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров в ходе дискуссии подчеркнул, что новое будущее Союзного государства — это интеллектуальная экономика и развитый экономический комплекс.
"Наше новое будущее — интеллектуальная экономика. Мы видим драйверами — нано и биотехнологии", — отметил Гончаров.

Российско-белорусский экспертный клуб был создан в 2016 году по инициативе ученых и экспертов двух стран. Цель клуба — генерирование идей и конкретных рекомендаций для развития Союзного государства и Евразийского экономического союза с учетом коренных интересов стран-участниц.

Комментировать
Союзное государство
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена