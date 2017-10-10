Павел Легкий: Союзному государству нужно выходить на рынки третьих стран

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Союзное государство должно выходить на экспортные рынки третьих стран с совместной российско-белорусской продукцией, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий.
В деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в России 9 октября состоялось заседание российско-белорусского экспертного клуба. Главной темой обсуждения стал выход на экспортные рынки как ресурс новой индустриализации двух стран.
Представители МИД, Евразийской экономической комиссии, ведущие эксперты, экономисты и политологи из Белоруссии и России обсудили возможности стимулирования высокотехнологичного экспорта, вопрос о том, может ли Союзное государство стать "пилотным проектом" для новой индустриализации в Евразийском экономическом союзе.
"Нам давно пора широко выходить на экспортные рынки третьих стран с совместным продуктом. Мы производим совместные товары, вместе формируем определенные услуги, но этого мало. Потенциал для этого есть, и достаточно большой. Сегодня стоит следующая задача: то, что у нас наработано в рамках Союзного государства, в том числе, в рамках промышленной кооперации необходимо активизировать, расширить, увеличить объемы и активнее работать на рынках третьих стран", — считает Легкий.
Он подчеркнул, что в рамках Союзного государства работают немало совместных программ в самых разных отраслях, и все их объединяет одно — ориентация на производство высокотехнологичного наукоемкого продукта. В частности, отметил он, есть хорошие наработки в создании лазерной техники, вычислительных аппаратно-программных комплексов, оптики, в машиностроении.
Директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Рекеда в ходе дискуссии отметил, что один из наиболее успешных союзных проектов — это строящаяся белорусская атомная электростанция.
В свою очередь, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров в ходе дискуссии подчеркнул, что новое будущее Союзного государства — это интеллектуальная экономика и развитый экономический комплекс.
"Наше новое будущее — интеллектуальная экономика. Мы видим драйверами — нано и биотехнологии", — отметил Гончаров.
Российско-белорусский экспертный клуб был создан в 2016 году по инициативе ученых и экспертов двух стран. Цель клуба — генерирование идей и конкретных рекомендаций для развития Союзного государства и Евразийского экономического союза с учетом коренных интересов стран-участниц.