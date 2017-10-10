Павел Легкий: Союзному государству нужно выходить на рынки третьих стран

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Союзное государство должно выходить на экспортные рынки третьих стран с совместной российско-белорусской продукцией, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий.

В деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в России 9 октября состоялось заседание российско-белорусского экспертного клуба. Главной темой обсуждения стал выход на экспортные рынки как ресурс новой индустриализации двух стран.

Представители МИД, Евразийской экономической комиссии, ведущие эксперты, экономисты и политологи из Белоруссии и России обсудили возможности стимулирования высокотехнологичного экспорта, вопрос о том, может ли Союзное государство стать "пилотным проектом" для новой индустриализации в Евразийском экономическом союзе.

"Нам давно пора широко выходить на экспортные рынки третьих стран с совместным продуктом. Мы производим совместные товары, вместе формируем определенные услуги, но этого мало. Потенциал для этого есть, и достаточно большой. Сегодня стоит следующая задача: то, что у нас наработано в рамках Союзного государства, в том числе, в рамках промышленной кооперации необходимо активизировать, расширить, увеличить объемы и активнее работать на рынках третьих стран", — считает Легкий.

Он подчеркнул, что в рамках Союзного государства работают немало совместных программ в самых разных отраслях, и все их объединяет одно — ориентация на производство высокотехнологичного наукоемкого продукта. В частности, отметил он, есть хорошие наработки в создании лазерной техники, вычислительных аппаратно-программных комплексов, оптики, в машиностроении.

"Формат Союзного государства отлично "заточен" для получения синергетического эффекта от сотрудничества двух — белорусской и российской — экономик. Наши возможности по созданию совместного экспортного продукта значительно расширяются и надо этим воспользоваться. Нельзя упустить те возможности, которые предлагает конъюнктура мирового рынка. Нам есть куда выходить, есть где работать — рынки Африки, Южной Америки, арабского мира, и вовсе не обязательно рваться на европейский рынок, хотя и там нам есть что предложить. Поле деятельности очень большое, поэтому правильно, что эксперты поднимают эти темы и стараются стать катализатором этих процессов", — отметил Легкий.

Директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Рекеда в ходе дискуссии отметил, что один из наиболее успешных союзных проектов — это строящаяся белорусская атомная электростанция.

"Наверное, ее успешность и перспективность обуславливает такое информационное внешнее давление на этот проект, прежде всего, со стороны Литвы. Потому что, если этот проект будет успешно завершен, а скорее всего так и произойдет, это изменит энергетический баланс в целом в регионе и откроет новые технологические возможности, причем не только для России и Беларуси, но и для той же Прибалтики, которая сопротивляется этому строительству, а на самом деле могла бы прагматично использовать эту возможность. Насколько нам известно, Беларусь не против поставлять в будущем электроэнергию и в эти республики", — сказал Рекеда.

В свою очередь, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров в ходе дискуссии подчеркнул, что новое будущее Союзного государства — это интеллектуальная экономика и развитый экономический комплекс.

"Наше новое будущее — интеллектуальная экономика. Мы видим драйверами — нано и биотехнологии", — отметил Гончаров.

Российско-белорусский экспертный клуб был создан в 2016 году по инициативе ученых и экспертов двух стран. Цель клуба — генерирование идей и конкретных рекомендаций для развития Союзного государства и Евразийского экономического союза с учетом коренных интересов стран-участниц.