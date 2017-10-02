Российских военных на территории Белоруссии нет, заявил посол в Минске

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Российские военные, которые участвовали в сентябре в совместных белорусско-российских военных учениях "Запад-2017" на территории Белоруссии, покинули республику, заявил в понедельник посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.
Ранее в интервью британскому информационному агентству Рейтер начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ якобы оставила свои войска после проведения учений "Запад-2017" в Белоруссии. Между тем в минувший четверг Минобороны Белоруссии сообщило, что последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил РФ, принимавших участие в учениях "Запад-2017", покинул республику. Минобороны РФ также опровергло заявления главы Генштаба Украины.
"Никого нет", — заявил журналистам Суриков, отвечая на вопрос, сколько российских военных остались в Белоруссии после учений. "Только если кто-то один женился (в Белоруссии – ред.)", — пошутил посол.
Он призвал относиться к белорусско-российским военным учениям спокойно, подчеркнув, что любая армия – стран НАТО, Европы и США, как и Белоруссии и России – "не может жить вне действий". Дипломат заявил, что воспринимать учения стоит как "обычную тренировку у спортсменов".
Он добавил, что во время учений "Запад-2017" российские военные не отрабатывали действия по "захвату" каких-либо стран. "Не надо выдумывать глупости. Надо разумно относиться к происходящему. Это – плановые учения, который проходят каждые два года по очереди на территории России и Белоруссии", — сказал Суриков.
Дипломат подчеркнул, что Россия и Белоруссия адекватно и спокойно воспринимают военные учения, которые проводят западные страны, например, учения в Швеции. "Просто наблюдаем, как тренируются коллеги. И призываем их разумно относиться к нашим учениям", — добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что участники учений "Запад-2017", проходивших на территории Белоруссии 14-20 сентября, вернутся в места постоянной дислокации, в том числе российская составляющая — на территорию РФ. В Минобороны Белоруссии отмечали, что до 30 сентября все подразделения Белоруссии и России, принимавшие участие в учениях, возвратятся в места постоянной дислокации.
Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ было задействовано 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.