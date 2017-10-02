Российских военных на территории Белоруссии нет, заявил посол в Минске

Береговой ракетный комплекс Бал во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

Береговой ракетный комплекс Бал во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Российские военные, которые участвовали в сентябре в совместных белорусско-российских военных учениях "Запад-2017" на территории Белоруссии, покинули республику, заявил в понедельник посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

Ранее в интервью британскому информационному агентству Рейтер начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ якобы оставила свои войска после проведения учений "Запад-2017" в Белоруссии. Между тем в минувший четверг Минобороны Белоруссии сообщило, что последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил РФ, принимавших участие в учениях "Запад-2017", покинул республику. Минобороны РФ также опровергло заявления главы Генштаба Украины.

"Никого нет", — заявил журналистам Суриков, отвечая на вопрос, сколько российских военных остались в Белоруссии после учений. "Только если кто-то один женился (в Белоруссии – ред.)", — пошутил посол.

Он призвал относиться к белорусско-российским военным учениям спокойно, подчеркнув, что любая армия – стран НАТО, Европы и США, как и Белоруссии и России – "не может жить вне действий". Дипломат заявил, что воспринимать учения стоит как "обычную тренировку у спортсменов".

Он добавил, что во время учений "Запад-2017" российские военные не отрабатывали действия по "захвату" каких-либо стран. "Не надо выдумывать глупости. Надо разумно относиться к происходящему. Это – плановые учения, который проходят каждые два года по очереди на территории России и Белоруссии", — сказал Суриков.

Дипломат подчеркнул, что Россия и Белоруссия адекватно и спокойно воспринимают военные учения, которые проводят западные страны, например, учения в Швеции. "Просто наблюдаем, как тренируются коллеги. И призываем их разумно относиться к нашим учениям", — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что участники учений "Запад-2017", проходивших на территории Белоруссии 14-20 сентября, вернутся в места постоянной дислокации, в том числе российская составляющая — на территорию РФ. В Минобороны Белоруссии отмечали, что до 30 сентября все подразделения Белоруссии и России, принимавшие участие в учениях, возвратятся в места постоянной дислокации.

Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ было задействовано 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.