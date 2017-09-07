В МИД Белоруссии рассказали об отношениях с Западом и Россией

МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Развитие сотрудничества Минска с Западом не означает "попытку подорвать отношения с Россией", заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

"Некоторый прогресс в нашем взаимодействии с ЕС и США не означает, что шаги, которые мы предпринимаем на этом пути, каким-то образом представляют попытку подорвать отношения с Россией и перейти в другой блок", — сказал Кравченко в Минске на конференции, посвященной будущему инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Замминистра добавил, что военный и экономический союз России и Белоруссии, в свою очередь, не означает, что белорусская сторона не хотела бы развивать сотрудничество с ЕС и США. Он подчеркнул, что "блоковая ментальность должна остаться в прошлом".

Замминистра также отметил, что Минск видит свою западную границу "не границей разделения между двумя интеграционными процессами в Европе". "Мы хотим, чтобы у нас был прямой диалог между ЕС и ЕАЭС, прямой путь от Лиссабона до Владивостока", — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался выбирать между Востоком и Западом. Он отметил, в частности, что "если партнеры… будут ставить нам вопрос, вы с Востоком или с Западом, Россией или ЕС… нам такая позиция не подходит". Он также заявил, что заявил, что Минск не будет "безропотным мальчиком на побегушках" ни у Востока, ни у Запада.