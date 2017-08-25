Союзное государство активно информирует население о строительстве БелАЭС

МИНСК, 25 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Союзное государство ведет постоянную работу по информированию населения о ходе строительства АЭС в белорусском Островце с участием России и мерах безопасности в атомной энергетике, сообщила начальник Департамента информационной политики и социального обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко.

Она встретилась с российскими и белорусскими журналистами-участниками пресс-тура на тему "Взаимодействие Белоруссии и России в сфере атомной энергетики", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Республики Беларусь и МИА "Россия сегодня".

"Строительство АЭС на территории Белоруссии с участием России — один из крупнейших проектов, который реализуется в настоящее время в республике. Поэтому внимание граждан Союзного государства к этому объекту вполне понятно. Наша задача — максимально открыто рассказать об АЭС, об обеспечении безопасности в современной атомной энергетике, о мерах по сохранению здоровой экологии в этих местах", — сказала Левченко.

Она выразила уверенность, что журналисты после посещения площадки в Островце профессионально донесут до читателя объективную картину строительства, <что позволит снять некоторые фобии, которые образовались у людей из-за трагических событий в Чернобыле>.

Представитель Посткома отметила, что это уже второй пресс-тур на Белорусскую АЭС, организованный Союзным государством.

"В прошлом году было проведен целый ряд мероприятий к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе был организован пресс-тур для журналистов двух стран, в котором принял участие госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. В целом мы с уверенностью можем сказать, что грамотная и спокойная разъяснительная работа относительно строительства АЭС в Островце приносит плоды — например, по данным опросов, около 60% жителей Белоруссии поддерживают проект", — резюмировала Левченко.