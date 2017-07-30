Белоруссия ждет подписания соглашения с Россией о признании виз в этом году

МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз должно быть подписано в текущем году.
Ранее в Белоруссии была создана рабочая группа для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз. О результатах проведенной работы группа должна проинформировать правительство до 1 ноября.
"Мы (Минск и Москва – ред.) договорились… мы сформировали сейчас рабочие группы, которые будут работать над соглашением о взаимном признании виз. И мы это соглашение должны подписать до конца этого года и его уже имплементировать", — сказал Кобяков в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Он также рассказал, что тема перевода в российских аэропортах рейсов из Белоруссии в международные терминалы и влияние этого решения на граждан "подробно обсуждалась" руководителями двух стран. "Найдены принципиальные решения, как сделать так, чтобы вопросы пересечения гражданами двух государств – Белоруссии и России – белорусско-российской границы были максимально комфортными, а еще проще сказать, вернулись к тому состоянию, которое было еще совсем недавно, к которому мы привыкли", — сказал премьер, отвечая на вопрос об увеличении времени прохождения границы из-за этого решения.
"Решения приняты, задачи пограничным службам России, таможенным службам, руководителям аэропортов, компаний пошли", — добавил он.
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