Тульские мастера готовы выпустить пряник с логотипом Союзного государства

ТУЛА, 7 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. Тульские мастера кондитерской фабрики "Ясная поляна" готовы выпустить подарочный пряник с логотипом Союзного государства, рассказал журналистам исполнительный директор ТКФ "Ясная Поляна" Денис Громов.

Российские и белорусские журналисты познакомились с работой кондитерской фабрики во время пресс-тура в Тульскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

"Наше предприятие активно сотрудничает с Белоруссией. Закупаем фруктовое пюре, которое отличается наивысшим качеством, и готовы выпустить тульский пряник с логотипом Союзного государства", — сообщил Громов.

По его словам, в день предприятие выпускает 24 тонны ароматных пряников. География их поставок — от Новой Зеландии до Канады, продаются тульские пряники и в Белоруссии. Фирменная линейка продукции разнообразна. Самый маленький пряник весит 45 граммов, а самый большой, занесенный в Книгу рекордов России, тянет на 45 килограммов.