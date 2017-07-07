"Туламашзавод" и "СтанкоГомель" работают над проектом по станкостроению

ТУЛА, 7 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. Производственное объединение "Туламашзавод" в конце года планирует завершить работу по созданию первых двух новых вертикальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров, которая осуществляется совместно с белорусским предприятием ОАО "СтанкоГомель", рассказал на встрече с журналистами генеральный директор Евгений Дронов.

"Благодаря многолетней дружбе с белорусскими партнёрами, а именно с гомельскими разработчиками в области станкостроения, мы ведём активную работу по созданию двух новых вертикальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Первые два станка будут готовы к концу 2017 года. Разработка — гомельских специалистов, ряд узлов тоже делается в Гомеле, а сборка — наша ", — сообщил Дронов.

На встрече с представителями ведущих СМИ России и Белоруссии — участниками пресс-тура " Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", Дронов рассказал о плодотворных связях с белорусскими коллегами.

"У нас давние и тесные связи с Белоруссией и мы их никогда не теряли. Работаем с витебским заводом радиодеталей "Монолит", с минскими коллегами из ОАО ММЗ имени С.И. Вавилова, Брестским электроламповым заводом и другими предприятиями Белоруссии", — пояснил он.

В Белоруссии тульское предприятие закупает, в частности, лампы накаливания, конденсаторы, светофильтры, линзы, транзисторы и многое другое.

Перспективным направлением сотрудничества с белорусскими партнёрами, по мнению Дронова, является ремонт станков, выпущенных в советские годы.

"С гомельским предприятием ООО "Элмис" мы занимаемся ремонтом станков, выпущенных ещё в советские годы, а также коллеги из Белоруссии помогают нам в проектировании и изготовлении стендов для обкатки и контроля наших малокубатурных дизельных двигателей",- сказал он.