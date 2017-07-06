В Союзном государстве разрабатывают новую программу помощи чернобыльцам

ТУЛА, 6 июл — РИА Новости. В Союзном государстве разрабатывается новая программа помощи чернобыльцам, сообщил журналистам из России и Белоруссии госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"В Союзном государстве идёт активная работа по разработке новой чернобыльской программы. Ранее, за счёт средств союзного бюджета уже было реализовано несколько программ, направленных на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС", — отметил Рапота, подчеркнув, что в Союзном государстве "все настроены на продолжение этой работы".

Встреча российских и белорусских журналистов с госсекретарем прошла в Туле в рамках пресс-тура "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

По словам госсекретаря, реализация союзных чернобыльских программ решает несколько задач, прежде всего, они позволяют провести оздоровление взрослых и детей, подвергшихся воздействию радиации. Три специализированных центра — один создан в Гомеле и два на территории России — накапливают и изучают научные и практические данные о влиянии радионуклидов на организм человека.

Рапота добавил, что все союзные чернобыльские программы носят комплексный характер, в их реализации принимают участие министерства здравоохранения и МЧС Белоруссии и России.