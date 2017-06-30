Путин и Лукашенко не стали делать заявление для СМИ по итогам заседания ВГС

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. 30 июня 2017

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. 30 июня 2017

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не стали делать заявление для прессы по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил журналистам, что в ходе заседания лидеры двух стран "подведут итоги торгово-экономического взаимодействия за 2016 год и (определят) приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу 2018-2022 годы", а также "по итогам сегодняшней работы (Путин) сделает заявление для прессы".

Однако лидеры РФ и Белоруссии решили обойтись без такого заявления.