Путин призвал объединиться с Белоруссией для развития промышленности

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия при формировании нового промышленного уклада должны объединить свои производственные, научные и кадровые потенциалы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, основанный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных материалов, роботизации, зеленой энергетики. И от того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть долгосрочная конкурентоспособность наших стран", — сказал Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

Он подчеркнул необходимость решения поставленных задач в том числе и в связи с позициями России и Белоруссии в глобальном разделении труда.

Поэтому, по его словам, сторонам нужно наращивать усилия по созданию совместных высокотехнологичных промышленных кластеров, а также выстраивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой продукции.

"Словом, объединяя наши производственные, научные, кадровые потенциалы — добиваться мощной практической отдачи. Для этого у нас, безусловно, есть всё, все условия для этого созданы", — сказал российский лидер.