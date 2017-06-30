Россия и Белоруссия будут развивать скоростное пассажирское сообщение

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва и Минск будут развивать скоростное пассажирское сообщение внутри Союзного государства РФ и Белоруссии, а также совершенствовать сеть панъевропейских коридоров, рассказал президент России Владимир Путин

"Неотъемлемой частью экономики будущего должна стать мощная транспортная инфраструктура. Мы намерены и дальше развивать скоростное пассажирское сообщение на территории Союзного государства, совершенствовать сеть панъевропейских транспортных коридоров, проходящих через территории наших стран", — сказал Путин на Четвертом форуме регионов России и Белоруссии.

Путин также отметил важность для экономического развития проектов в области энергетики. По словам президента, большие перспективы открывает в Островце строительство Белорусской АЭС.

"Уверен, что в недалеком будущем этот город станет таким же всемирно известным наукоградом, как российский Обнинск, где была сооружена первая в мире атомная электростанция", — сказал Путин.