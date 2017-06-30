Путин назвал Россию и Белоруссию стратегическими партнерами

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия – стратегические партнеры и близкие союзники, двусторонние отношения стран развиваются практически по всем направлениям, при этом удалось выстроить эффективную структуру кооперации, что создает надежную базу для наращивания деловой активности и притока капиталов в экономики двух государств, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV форума регионов России и Белоруссии.

"Наши страны действительно стратегические партнеры в полном смысле этого слова. И самые близкие союзники. На прочном фундаменте дружбы и добрососедства поступательно развиваем двусторонние отношения практически по всем направлениям. Межрегиональные связи являются их важнейшей составляющей", — сказал Путин.

Президент отметил, что обеим странам "вместе удалось выстроить эффективную структуру кооперации, что создает надежную базу для наращивания деловой активности, притока капиталов в экономики обоих государств".

"Так, в 2016 году объем инвестиций из России в Белоруссию достиг 4 миллиардов долларов, причем основная их доля приходится на прямые капиталовложения — это 3,5 миллиарда долларов. Российский бизнес вкладывает в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность. В свою очередь. Белоруссия инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов", — уточнил Путин.

Он добавил, что этот пример "стимулирует работу с коллегами в рамках СНГ, Евразийского экономического сотрудничества и ОДКБ".

"Сегодня подавляющее большинство российских регионов тесно взаимодействую со своими друзьями в Белоруссии, в том числе на основе двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Реализуют проекты как на межрегиональном уровне, так и по линии торгово-промышленных палат, научных центров, отдельных предприятий, о чем сейчас вот губернаторы и докладывали", — сказал он.

Путин также отметил, что наиболее активно с белорусскими партнерами работают в Московской, Псковской, Смоленской, Свердловской, Тюменской областях, Башкортостане, Татарстане, а также в Москве и Санкт-Петербурге.