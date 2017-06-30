Матвиенко: надо противостоять попыткам внести раскол между РФ и Белоруссией

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Попытки внести раскол в отношения России и Белоруссии будут только усиливаться, и информационная политика Союзного государства должна соответствовать этим вызовам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу на пленарном заседании четвертого межрегионального форума двух стран.

"Не прекращаются и, полагаю, будут только усиливаться попытки внести раскол между Россией и Беларусью, дестабилизировать внутреннюю обстановку. Информационная политика Союзного государства должна соответствовать вызовам времени", — сказала Матвиенко.

Нельзя забывать, что оба наших государства находятся в условиях фактически объявленной им информационной войны, подчеркнула она.

По словам Матвиенко, в рамках состоявшихся накануне секций были достигнуты договорённости о разработке мер по совместному обеспечению информационной безопасности и "проведению мероприятий против негативного информационного воздействия на население Союзного государства".

Спикер Совфеда отметила важность внедрения новых подходов к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства. Она подчеркнула, что нужно эффективнее использовать социальные сети, постоянно работать над улучшением контента Телерадиовещательной организации Союзного государства и других союзных медиаресурсов.

"Надо более настойчиво в СМИ и интернете утверждать общие гуманитарные ценности России и Беларуси", — уверена Матвиенко.