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Союзное государство

Матвиенко призвала Москву и Минск сотрудничать в сфере "умной экономики"

11:3829.06.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевВалентина Матвиенко. Архивное фотоВалентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия должны сотрудничать в сфере "умной экономики", развивать предприятия, которые успешно внедряют науку в производство, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг на открытии выставки инноваций в рамках IV Форума регионов двух стран.

Посол Белоруссии в России Петришенко Игорь
© Фото : предоставлено пресс-службой посольства Белоруссии
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Спикер подчеркнула, что стало уже доброй традицией в рамках межрегиональных форумов проводить выставки достижений двух стран.

"В этом году выставка, как и наш форум, посвящены инновациям, высоким технологиям, созданию информационного общества. На выставке представлены десятки образцов высокотехнологичной продукции, выпускаемой российскими и белорусскими предприятиями. Здесь представлены образцы в сфере радиоэлектроники, нанотехнологий, информационных технологий, достижения промышленности в сельском хозяйстве, металлургии", — отметила она.

По словам сенатора, на выставке представлены предприятия двух стран, которые успешно внедряют науку в производство и тем самым создают условия для развития "умной экономики". "Именно такие лидеры составляют основу строительства в России и Белоруссии новой, современной "умной экономики". Медлить с этим нельзя, конкуренция на глобальном рынке растет, и мы должны переходить от деклараций к более активным действиям, чтобы сохранять конкурентоспособность наших экономик", — уверена Матвиенко.

В свою очередь, глава Совета республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович отметил, что республика ожидает высоких результатов от межрегионального форума двух стран. Он подчеркнул, что на выставке представлены самые перспективные инновации. По его словам, "экспозицию можно разделить на две части: результаты российско-белорусской кооперации и уникальные достижения двух стран".

Глава верхней палаты парламента Белоруссии подчеркнул, что на выставке представлены и молодежные проекты. "Наши проекты востребованы, дают практические результаты. Мы способны решать многие задачи совместно, в том числе в сфере импортозамещения", — подчеркнул он.

Матвиенко выразила надежду, что в ходе форума и проходящей выставки будут подписаны двусторонние соглашения, которые будут определять перспективы экономического сотрудничества.

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Союзное государство
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mavrmos
...веррррннна! креветки витебские совсем мелкие стали !
11:39
29.06.2017
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