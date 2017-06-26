Посол Белоруссии в России рассказал о сотрудничестве в сфере энергетики

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко надеется, что согласованные обновленные подходы к энергетическому сотрудничеству и дальнейшие шаги по созданию единого энергетического рынка компенсируют издержки от недавнего сокращения поставок российской нефти и приведут к взаимной выгоде для двух стран.

В апреле нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией, длившийся с 2016 года, завершился подписанием документов, урегулировавших разногласия в этой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.

"С апреля 2017 года все доступные с учетом проводимой реконструкции мощности белорусских НПЗ загружены. А объемы экспорта нефтепродуктов зависят не от доступных объемов сырья, а от текущей производительности нефтеперерабатывающих предприятий и конъюнктуры рынка. Да, мы действительно потеряли часть доходов от сокращения объемов производства и реализации нефтепродуктов в 2016 году. При этом надеюсь, что согласованные обновленные подходы к энергетическому сотрудничеству и дальнейшие шаги по созданию единого энергетического рынка не только компенсируют эти издержки, но и, что самое главное, приведут к взаимной выгоде как для Беларуси, так и для России в средне- и долгосрочной перспективе", — заявил посол в интервью РИА Новости.

В середине июня Совмин Союзного государства РФ и Белоруссии утвердил индикативный баланс ТЭК на 2017 год, индикативные балансы СГ предусматривают поставку в 2017 году 20 миллиардов кубометров газа и 24 миллиона тонн нефти. По словам премьера РФ Дмитрия Медведева, Россия остается главным торговым партнером Белоруссии с долей в товарообороте более 50%, также Белоруссия занимает первое место в объеме российской торговли со всеми странами СНГ.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 11.00 мск.