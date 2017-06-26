Петришенко рассказал о теме заседания ВГС Белоруссии и России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Важнейшей темой заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России, которое пройдет 30 июня в Москве, станет промышленная кооперация между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

По его словам, предстоящее заседание имеет важное значение для рассмотрения концептуальных вопросов двусторонней повестки, требующих соответствующих решений глав государств. Посол отметил, что наиболее важные темы — это, в частности, проблемы равного доступа субъектов хозяйствования на рынки Белоруссии и России в части закупочной деятельности, строительства, субсидирования производства промышленной продукции, а также реализации совместных проектов в агропромышленной сфере.

"Конечно, ключевой вопрос – промышленная кооперация. Проводя согласованную промышленную политику, мы должны не только декларировать, но и иметь и полноценно расширять долгосрочные кооперационные связи, реализуя конкретные двусторонние проекты, и осваивать новые производства, в том числе в рамках импортозамещения, углубления научно-технического сотрудничества", — сказал Петришенко.

По его словам, работа в этом направлении идет и вскоре станет известно о конкретных наработках. "Тут важно понимать главное. Объекты упомянутых сделок должны в конечном итоге получать новый импульс к динамичному развитию и приносить больше пользы народам – вот в чем основная цель. О конкретных наработках мы уже скоро узнаем", — отметил посол.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на прошлой неделе, что заседание Высшего госсовета нужно провести таким образом, чтобы это мероприятие "продвинуло на шаг вперед" отношения двух стран в практической сфере.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 11.00 мск.