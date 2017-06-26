Посол Белоруссии в России рассказал о форуме регионов двух стран

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 60 проектов договоров уже подготовлено к подписанию на предстоящем в конце июня в Москве четвертом Форуме регионов Белоруссии и России, сообщил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко.

По его словам, в последние несколько лет произошла значительная активизация контактов между белорусскими и российскими регионами по широкому спектру вопросов: промкооперация, инвестиции, культура, наука, молодежная политика.

"Основная тема четвертого форума в Москве — "Векторы интеграционного развития регионов Беларуси и России в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". Не сомневаюсь в его высокой эффективности, к подписанию подготовлено уже более 60 проектов договоров", — сказал посол.

Он отметил, что проведение ежегодных форумов содействует развитию прямых контактов между деловыми кругами двух стран, что очень важно во время жесткой конкуренции на мировых рынках.

"Беларусь поддерживает прямые торгово-экономические отношения с 80 регионами России; создано около 80 крупных совместных сборочных производств; функционирует свыше 200 субъектов товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом, с российским – более 3,3 тысячи; производственной кооперацией связано свыше 8 тысяч предприятий, работает больше тысячи совместных производств", — рассказал Петришенко.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 11.00 мск.