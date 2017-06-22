Рапота: недостаток доверия не дает выстроить отношения между ЕАЭС и ЕС

РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Основной причиной низкого уровня сотрудничества между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом является недостаток доверия, считает госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота. В четверг он принял участие в работе V Евразийского семинара, который прошел в итальянской столице.

"Для сотрудничества нет никаких препятствий. Даже в рамках существующих реалий, санкций и так далее, мы не исчерпали все возможности. Можно работать и в сфере науки и техники, экономики, культурных связей. Мы не берем такую сферу, как военно-политическое сотрудничество, потому что для этого нет оснований, а всё остальное открыто", — заявил Рапота журналистам.

"Надо создать атмосферу взаимного доверия, у нас ведь из-за этого много проблем, по большому счету. Я думаю, что фактор недоверия, может быть, и является основной причиной того, что до сих пор не удается выстроить отношения между ЕАЭС и Европейским союзом", — отметил он.

По мнению Рапоты, интеграционные процессы на территории Евразии являются объективной реальностью: это и рост числа членов ШОС, дискуссии по "Шелковому пути", образование БРИКС. "Можно делать вид, что этих процессов не существует, к сожалению, это и происходит. События в мире касаются всех, и, значит, мы должны быть в постоянном диалоге", — подчеркнул секретарь Союзного государства.

Семинар прошел под эгидой ассоциации "Познаем Евразию", которую возглавляет председатель совета директоров ЗАО "Банк Интеза" Антонио Фаллико. В своем выступлении он заявил об укреплении взаимодействия между Италии и ЕврАзЭС в сфере международной торговли. Так, за первые три месяца нынешнего года товарооборот между Италией и членами ЕАЭС составил 5,7 миллиарда евро, что на 14,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Роль семинара и ассоциации "Познаем Евразию" в выстраивании отношений между Востоком и Западом подчеркнул и госсекретарь Рапота. "В момент расхождения позиций между Европой и Россией по некоторым вопросам, в момент санкций и обострения ситуации это такой островок стабильности и точка опоры, которая сохраняется и дает надежду, что мы выкрутимся из этой ситуации и будем развиваться. Почему именно Италия? Как говорится, роль личности в истории никто не отменял, поэтому профессор Фаллико, будучи патриотом своей страны, видит, что для его страны крайне важно сохранить сегмент экономических и политических отношений с Россией. С Италией легче всего всё это поддерживать в силу устоявшихся исторических связей", — заявил Рапота.