Медведев: следующее заседание Совмина Союзного государства пройдет в Гомеле

СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Следующее заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии будет проходить в Гомеле, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Следующее (заседание) будем проводить в Гомеле, в городе Гомеле", — сказал Медведев на заседании Совмина Союзного государства.

Премьер-министр России в пятницу проводит в Санкт-Петербурге вместе со своим коллегой из Белоруссии Андреем Кобяковым заседание совета министров Союзного государства. В повестке дня заседания 19 вопросов, касающихся взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях.